Så reagerar Frankrike på Mbappé-petningen i Frankrike: "Stor förvåning - nästan unikt i landslagshistorien"

På en presskonferens under torsdagen presenterade Didier Deschamps de franska spelare som fått förtroendet inför de kommande Nations League–matcherna mot Israel och Italien. Presskonferensen blev extra intressant på grund av uppgifterna som tidningen Le Parisien basunerade ut, halvtimmen innan: Kylian Mbappé skulle inte vara med.

När Deschamps sedan äntrade podiet bekräftade han just det. Och han var tydlig med att det var hans beslut.

- Det blir bäst så, sa en annars kryptisk Deschamps, som inte ville spcifiera anledningen.

- Jag hade diskussioner med honom, men jag kommer inte att gå in på det, fortsatte Deschamps.

Dagen efter beskedet är det föga förvånande Mbappé-storyn som totalt dominerar i fransk press. RMC tolkar det som att Deschamps vill ta tillbaka kontrollen, visa att det är han som fattar besluten kring landslaget - och att Mbappé tar för mycket fokus för tillfället. Tidningen L'Équipe nämner även att det skulle kunna finnas en osäkerhet kring att Mbappé potentiellt skulle kunna kallas till Stockholm på grund av den pågående våldtäktsutredningen, där han enligt TV4 Nyheternas uppgifter är skäligen misstänkt.

På just Le Parisien, som var först med själva nyheten, arbetar reportern Adrien Chantegrelet. Han förklarar för Fotbollskanalen att Deschamps skapar förvåning i Frankrike. Och att det var oväntat.

"Det är förvånande och oväntat beslut. Helt ärligt trodde vi att Mbappé skulle tas ut efter att ha varit borta från den förra. Vi förväntade oss inte att Deschamps skulle lämna ute honom. Så på det stora hela finns det en stor förvåning och oförståelse från den franska publiken. Deschamps gav ingen tydlig förklaring på presskonferensen", skrier han i ett mejl till Fotbollskanalen.

Hur stor är den här storyn i Frankrike?

”Det är så klart den stora snackisen här i fransk media eftersom det är just Mbappé vi pratar om. Han är kapten i det franska landslaget och är den störste stjärnan i sin sport. Så sent som under onsdagen var det snack om att Mbappé skulle vara med igen, så det var en stor överraskning och det råder stor förvåning. Givetvis är det så att de här två matcherna inte är de viktigaste, men att se att den franske kaptenen missar två raka samlingar är något nästan helt unikt i den franska landslagshistorien”, skriver han i ett mejl till Fotbollskanalen.

Deschamps svar på presskonferensen var inte särskilt tydliga. Varför tror du att han tog det här beslutet? Och vilken del tror du händelsen i Sverige spelade?

"Det är fortfarande oklart för tillfället. Jag tror att Deschamps vill skydda Kylian Mbappé. Han ser att hans spelare inte är i perfekt skick, varken mentalt eller fysiskt och att han skulle vara i stort fokus för de kommande två matcherna. Han vill skapa en ny dynamik i den unga truppen och han känner nog att Mbappé kanske inte är i rätt sinnesstämning just nu. Men jag tror inte att händelserna i Sverige har någonting att göra med hans frånvaro."

Chantegrelet tror att det hela kommer att återgå till det normala i samband med nästa uttagning och att det inte finns någon risk att Mbappé fortsatt kommer vara utanför landslaget.

"Mbappé ville vara med de kommande två matcherna, men Deschamps bestämde annat. I september var det Mbappé som inte vill komma på grund av att han ville fokusera på Real Madrid, men den här gången ville han verkligen spela för landslaget. Det kan vi slå fast."

"Relationen mellan Deschamps och Mbappé är god och det finns ingen konflikt mellan dem. Landslaget vill se honom tillbaka i mars för nästa samling och de vill ha tillbaka honom i bra form med ett leende på läpparna."