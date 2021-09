Skandalen: Ligue 1-derby stoppades efter planstormning

Det var i lördagens Ligue 1-derby mellan Lens och Lille som skandalscener bröt ut. Under halvtidsvilan stormade en grupp Lens-fans planen och tog sig över mot Lilles bortasupportrar, där konfrontation uppstod.

Polis och säkerhetspersonal lyckades dock hålla supportrarna ifrån varandra. Fansen återvände till läktaren och efter ett 22 minuters långt spelavbrott kom lagen ut på planen igen för att värma upp.

RMC Sport rapporterar att en sista varning har utfärdats till supportrarna om att mötet kommer stoppas definitivt, om supportrarna inte håller sig på läktaren.

Vid 18.30-tiden under lördagskvällen återupptogs matchen.

:information_source: Following a pitch invasion from the home end of the stadium, an emergency meeting is taking place to decide whether the match will be continued or abandoned#RCLLOSC | @Ligue1_ENG