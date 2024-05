Skandalscener i Frankrike

Det har funnits återkommande problem med stök på läktarplats i Frankrike och på fredagen utspelade sig oroligheter mellan Troyes och Valenciennes i Ligue 2.

När matchen tickade upp mot 89 minuter kastades flertalet pyrotekniska pjäser in på planen. Enligt The Athletic-journalisten Colin Millar var det hemmafansen i Troyes som bar ansvaret för kaoset. På bilder från matchen syns hur spelare kastar tillbaka bengalerna i riktning mot läktarplats.

Matchen bröts vid ställningen 1-1 och det är oklart om den kommer att återupptas, och i sådana fall när.

Valenciennes ligger sist och är redan klart för nedflyttning. Troyes å sin sida parkerar på 17:e plats (nedflyttningsplats) och har hela sju poäng upp till Dunkerque med tre matcher kvar att spela. Vid förlust mot Valenciennes hade uttåget varit ett faktum för Troyes.

Troyes ingår i City Football Group, som bland annat äger Manchester City och Girona.

