Skandalscener i Frankrike - planstormare gick till attack på spelare

Det var upplagt för drama i den sista omgången av Ligue 2. För klassikerklubben Girondins Bordeaux var förutsättningarna glasklara: seger mot Rodez var ett måste för att ha en chans till Ligue 1-uppflyttning, samtidigt behövde Metz och Le Havre förlora eller tappa poäng.

Men när Bordeaux hamnade i underläge mot Rodez efter 23 minuter utspelade sig skandalscener. Get French Football News, GFFN, rapporterar att en planstormare tog sig in på planen och gick till attack på målskytten Lucas Buades. L’Equipe samt RMC Sport rapporterar att Buades gick till marken samtidigt som spelarna återvände till sina omklädningsrum. Efter ett par minuter var Rodez-målskytten uppe på benen igen och han tog sig av per egen maskin. Enligt RMC Sport drabbades Buades av hjärnskakning.

Matchen har avbrutits, bekräftar Bordeaux. RMC rapporterar att det i nuläget inte finns något besked om matchen kommer att selas om eller om det blir en "skrivbordsseger" för Rodez.