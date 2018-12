Svenske landslagsmålvakten petad: "Det blir fajt om platsen nu"

Den svenske landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson har under de tre senaste säsongerna varit gjuten mellan stolparna i EA Guingamp och spelat vecka ut och vecka in. Men i de två senaste matcherna mot Nice i den franska cupen och mot Monaco i ligan har han petats och istället fått sitt på bänken. Matchen mot Nice vann Guingamp efter straffläggning och en högst bidragande till segern var Karl-Johan Johnssons ersättare Marc-Aurele Caillard, som stod flera elvameterssparkar.

- Andrekeepern har gjort det bra när han fått stå. Han tog ändå sex straffar av elva eller tolv mot Nice och gjort det stabilt. Själv har man ändå släppt in ganska mycket mål under säsongen och det har gått halvknackigt för laget och en del prestationer från min sida kanske heller inte har varit så bra. De kände väl att han var i bra slag och att de ville testa honom, säger Johnsson till Fotbollskanalen.

Är du orolig för din plats?

- Det är ju konkurrens, om jag inte spelar tillräckligt bra får jag ta det. De byter ju utespelare ofta, men det blir ju lite speciellt när det handlar om målvakter eftersom det är svårt att få speltid som andrekeeper. Men han (tränaren) sa att det inte är något permanent och att han är fullt medveten om mina kvaliteter. Tränaren ville testa andrekeepern och han hade kanske inte jättemycket att göra vid målen mot Monaco. Vi får se, det blir fajt om platsen nu.

Guingamp ligger sist i den franska ligan och efter 18 omgångar ligger laget sist på 11 elva poäng. Johnssons lag har också släppt in flest mål, samtidigt som man gjort minst antal.

- Det har varit en tung säsong för laget och även för mig, jag har släppt in mycket mål. Sedan är det flera av målen som jag inte kunnat göra så mycket åt, det är inte så att jag slängt in 50 procent av målen. Det är några mål där man känner att man kunnat göra det bättre, men det är ju väldigt skickliga spelare när de får lägen - de är kliniska. Det som har varit frustrerande är att man inte har haft så mycket att göra i matcherna, men ändå så har man fått släppa in två-tre mål. Man har inte fått visa så mycket och det är det som varit frustrerande - det känns inte som man fått visa sitt kunnande, utan bara fått plocka ut bollen ur nätet.

- Det är tufft, framför allt har vi haft det tufft offensivt. Vi har svårt att få till något framåt, men när vi har släppt in mål har man känt att "nu är vi körda", för vi har inte gjort många mål. Man har känt sig ännu mer pressad.

Karl-Johan Johnsson har tidigare berättat att han är sugen på att gå till en större klubb än Guingamp, men en flytt är inte aktuell i vinter.

- Nej, för tillfället ska det mycket till för att jag ska gå i januari. Speciellt som målvakt känner jag att det ska till någonting drastiskt och dessutom ska man ju gilla mig som spelare. Klubben är inställd på att försöka få mig såld i sommar.