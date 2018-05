TV: Depay sköt Lyon till CL efter hattrick - gjorde fräck frispark som lurade alla

Under lördagskvällen färdigspelades den franska ligan. PSG hade redan sedan tidigare avgjort striden om ligatiteln – men där bakom var det desto mer spännande kring vilket lag som skulle knipa den sista Champions League-platsen.

Och det blev Lyon som drog det längsta strået, i kampen med Marseille. Laget besegrade Nice på hemmaplan med 3-2 vilket gjorde att Marseilles seger mot Amiens blev betydelselös. Stor hjälte för Lyon blev den tidigare Manchester United-spelaren Memphis Depay. Depay stod för samtliga av de tre målen, varav det andra var en riktig fräckis.

På frispark utanför straffområdet valde holländaren nämligen att slå bollen utmed backen, under den hoppande muren och via stolpen in i nät. Gästernas försvar och målvakt blev totalt ställda – och bollen rullade retfullt in i nät vilket betydde 2-1 för hemmalaget.

Depay avslutade sedan målskyttet genom att fri med Walter Benitez i Marseilles mål iskallt chippa bollen över målvakten. Depay har varit i strålande form under våren för Lyons del och i och med lördagens hattrick avslutade han säsongen med att göra tio mål på nio matcher.

I spelaren ses Memphis Depays hattrick mot Nice.