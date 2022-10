TV: Galtiers skämt (?) fångat på film - skrev ner Mbappés favoritposition

Enligt samstämmiga uppgifter i fransk media vill Kylian Mbappé lämna Paris Saint-Germain så fort som möjligt, trots att han skrev på ett mosterkontrakt till 2025 så sent som i somras. En av anledningarna ska vara att han känner sig förråd av klubbledningen, en annan att han inte trivs med sin roll på planen.

Under Nations League-samlingen med Frankrike i slutet av september vädjade 23-åringen öppet sitt missnöje och menade på att han vill ha en friare roll, precis som han har i landslaget. I stället är det Neymar och Lionel Messi som i första hand har fått ta hand om kreativiteten i PSG medan Mbappé har använts som en klassisk, djupledsgående central forward.

Men nu börjar kanske PSG-tränaren Christophe Galtier ta till sig av stjärnans kritik.

Under 1-1-matchen mot Benfica fångade tv-kamerorna nämligen PSG-tränarens anteckningsblock. Där gick det att tyda: "Kylian pref (the right)", alltså "Kylian föredrar att spela till höger". Med tanke på senaste tidens rapportering om Mbappé kan texten mycket väl vara ett medvetet drag av Galtier för att "skoja till det" en aning.

Om så nu var fallet kan nog bara han svara på. PSG:s sportsliga ledning påstås nämligen ha lovat Kylian Mbappé att en ny världsklassanfallare ska värvas så att han även kan spela på kanterna.

Efter Benfica-matchen kommenterade Galtier ryktena kring Mbappe så här:

- Jag vet ingenting. Jag känner bara till ett rykte som blev en bit information och som sedan nästan blev ett påstående. Jag tycker det är förvånande att det händer före en viktig match. Jag har aldrig hört några diskussioner. Kylian gjorde en väldigt rytmisk, intensiv match. Han gav ett svar till ryktena, sa PSG-tränaren till L'Equipe.

