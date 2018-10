TV: Här ger läktaren vika - två personer skadade efter kaosderbyt i Frankrike

Montpellier besegrade Nimes i derbyt mellan de båda lagen under söndagen. Matchen fick dock avbrytas under 30 minuter, och spelarna ledas av plan, på grund av oroligheter på läktaren i form av ett försök till att storma planen från Montpelliers supportrar. Enligt brittiska The Guardian var det omkring 80 poliser på innerplan som gjorde sitt bästa för att mota bort personer från sektionen med Montpellier-supportrar.

Tidigare under matchen, i samband med Montpelliers ledningsmål, föll ett antal personer ner från läktaren mot innerplan, efter att en stor grind gett vika. På tv-bilder från matchen ses hur ett stort antal personer på den packade sektionen faller mot marken efter att avspärrningen i form av grinden helt enkelt försvunnit.

Två personer rapporteras ha skadats i kalabaliken.

Matchen vanns av Montpellier med 3-0. Enligt den franska tidningen L'Equipe kan nu Montpellier räkna med stängda läktarsektioner som straff.

I spelaren ses incidenten då fansen faller framåt efter läktarens kollaps.