TV: Mbappé hattrickskytt när PSG firade ny ligatitel

Paris Saint-Germain blev tidigare i dag ligamästare i Frankrike. Tabelletvåan Lille mäktade inte med att besegra Toulouse och kryssade i ett mållöst möte, vilket gjorde att PSG då hade ointagliga 16 poäng ner till konkurrenten och därmed säkrade ligatiteln innan bollen ens var i rullning i kvällens hemmamöte med Monaco på Parc des Princes.

PSG klev in till mötet med två raka förluster mot Nantes och Lille - och i kväll var det ett revanschsuget lag som gick på knock. Kylian Mbappé gav redan i den 15:e minuten laget ledningen i matchen och utökade i den 38:e minuten till 2-0 i halvtid.

I andra halvlek tryckte Mbappé även in 3-0 från nära håll och därmed var en ny seger säkrad. Monaco reducerade visserligen i slutet av matchen genom Aleksandr Golovin, men kvällen var PSG:s och efter slutsignalen fick spelarna fira en ny ligatiteln ihop. Mbappé blev dessutom första spelare att göra tre hattricks under en och samma säsong i Ligue 1 sedan Jean-Pierre Papin gjorde gjorde fyra hattricks säsongen 1989/1990.

Mbappé fick efteråt besvara frågor om rapporterna kring intresse för honom från Real Madrid, men svarade att han planerar att stanna i Paris.

- Ja, jag stannar här. Jag har skrivit på för det här projektet i PSG. Det är bra för Real Madrid att ha Zizou (Zinedine Zidane) och jag följer matcherna som en beundrarem, säger han till Telefoot enligt RMC Sport.

Paris bärgade sjätte ligatiteln på senaste sju säsongerna i Frankrike, men har än dock fem ligamatcher kvar att spela den här säsongen, samt cupfinalen nästa helg mot Jakob Johanssons Rennes i franska cupen.

