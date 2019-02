TV: Mbappé med drömmål när PSG tangerade ligarekord

Paris Saint-Germain är skadedrabbat och ställdes under söndagskvällen - utan anfallsduon Edinson Cavani och Neymar - mot Saint-Etienne i Ligue 1. Den franska storklubben visade däremot åter styrka, precis som mot Manchester United tidigare i veckan i Champions League.

Kylian Mbappé, som även blev målskytt mot Manchester United, var åter avgörande för PSG och stod för ett vackert mål till 1-0-seger. Dani Alves lyfte in bollen i straffområdet till fransmannen som slängde sig efter bollen och slog till på volley rakt upp i målvaktens högra kryss.

Paris Saint-Germain bärgade därmed 20:e segern på 23 matcher den här säsongen, vilket är ett tangerat rekord efter 23 matcher i Ligue 1. PSG har sedan tidigare rekordet med lika många segrar efter 23 matcher säsongen 2015/16.

PSG toppar ligatabellen med tolv poäng ner till Lille på andraplats i Ligue 1.

