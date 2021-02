Uppgifter: Arsenal-löfte filmade naken lagkamrat - franska förbundet startar utredning

Arsenals mittback William Saliba, 19, blev i januari utlånad till franska klubben Nice och är hittills noterad för sju framträdanden i Ligue 1. Nu har han dock hamnat i blåsväder med anledning av en händelse utanför planen, nämligen en tre år gammal Snapchat-video.

Franska tidningen L'Équipe och radiostationen RMC Sport rapporterar att en video, som filmats av Saliba på Snapchat, har blivit viral i sociala medier. På videon syns Saliba sitta med ett par lagkamrater och le, samtidigt som en lagkamrat sitter naken i en soffa och vidrör sitt kön. Videoklippet uppges vara från en samling med ett av Frankrikes ungdomslandslag.

Uppgifterna gör vidare gällande att det franska fotbollsförbundets disciplinkommitté kommer att starta en utredning med anledning av att förbundet anser att videon är skadlig för förbundets och fotbollens image. Saliba och den nakna lagkamraten förväntas även höras i utredningen.

Saliba anslöt under sommaren 2019 till Arsenl från Saint-Etienne, men blev sedan utlånad till samma franska klubb under hela förra säsongen. Under hösten i fjol gjorde han inga matcher med Arsenals A-lag.