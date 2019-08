Uppgifter: Ghoddos aktuell för Championship-klubb

Tidigare Östersunds FK-anfallaren Saman Ghoddos lämnade för ett år sedan allsvenskan för spel med Amiens i Ligue 1. Anfallaren missade ett antal matcher under våren och blev totalt noterad för fyra mål och fyra assist på 27 matcher under sin debutsäsong i Frankrike. Nu kan han redan vara på väg bort från klubben.



Det är Football Insider som uppger att Ghoddos är aktuell för spel med Brentford i Championship. Klubbarna ska vara överens om en övergång och därmed kan Ghoddos bli lagkamrat med svenske landslagsbacken Pontus Jansson som tidigare i sommar lämnade Leeds för spel i just Brentford.

Ghoddos ses som en ersättare till anfallaren Neal Maupay som nyligen lämnade för Graham Potters Brighton & Hove Albion och Premier League. Ghoddos förväntats under torsdagen genomgå den obligatoriska läkarundersökningen för att övergången ska kunna slutföras på det engelska transferfönstrets sista dag.

Sky Sports-journalisten Kaveh Solhekol lade senare även ut på Twitter att han har samma uppgifter om att Ghoddos är aktuell för Brentford. Övergångssumman ser, enligt honom, ut att landa på sju miljoner pund, drygt 82 miljoner kronor.



Brentford föll i helgen i premiären mot Birmingham i Championship. Förra säsongen slutade laget i mitten av den engelska andradivisionen.