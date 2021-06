Uppgifter: Hakimi klar för Paris Saint-Germain

Inters högerytter Achraf Hakimi, 22, var under den gångna säsongen en nyckelspelare när Milano-laget vann Serie A. Hakimi stod för sju mål och tio assist på 37 framträdanden i Serie A under guldsäsongen.

Under senaste tiden har han spekulerats vara nära en övergång till Paris Saint-Germain, och nu kommer nya uppgifter om att flytten är klar.

Den trovärdige journalisten Fabrizio Romano uppger att det nåtts en överenskommelse och att 22-åringen kommer att skriva på ett kontrakt till sommaren 2026. PSG sägs få betala 60 miljoner euro, drygt 608 miljoner kronor plus tio miljoner euro, drygt 101 miljoner kronor i olika bonusar. Läkarundersökningen förväntas äga rum i nästa vecka.

Chelsea har tidigare rapporterats vara intresserat av spelaren, men enligt Romano har inte klubben lagt något bud på spelaren, utan endast fört samtal. Enligt journalisten kommer PSG även att presentera den tidigare Milan-målvakten Gianluigi Donnarumma snart.

Hakimi anslöt till Inter från Real Madrid för ett år sedan, men har även en bakgrund med spel i Borussia Dortmund mellan sommaren 2018 och sommaren 2020. Han har vidare gjort två mål på 31 matcher med Marockos A-landslag.

