Uppgifter: Lionel Messi överens med PSG

Lionel Messi ser ut att komma allt närmare en övergång till PSG, även om den katalanska tv-kanalen Betevé i natt hävdade att Barcelona vänt och ska göra ett sista försök att behålla argentinaren.

Franska L'Équipe skrev sent på måndagen att ett hinder återstod. Förhandlingen kring spelarens bildrättigheter. Tidningen uppgav att klubbledningen jobbade dag som natt för att få igenom affären - och nu verkar de fått resultat.

På tisdagen skriver The Guardian-journalisten Fabrizio Romano att Messi och PSG nu nått en överenskommelse kring ett tvåårskontrakt med option om att förlänga med ytterligare ett år, där Messi kommer att tjäna omkring 35 miljoner euro (357 miljoner kronor) per säsong.

L'Équipe uppger vidare att Messi kommer att flyga till Paris under tisdagseftermiddagen för att sedan genomgå den obligatoriska läkarundersökningen. De menar vidare på att PSG kommer att presentera argentinaren på hemmaarenan Parc des Princes under onsdagen.

