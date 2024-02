Uppgifter: Mbappé har informerat sina lagkamrater att han lämnar

Det fortsätter komma in uppgifter om Kylian Mbappé. Under gårdagen kom trovärdiga The Athletic med uppgifter om att Mbappé har bestämt sig - han lämnar PSG. Tidningen uppgav då att han hade meddelat sitt beslut till klubbledningen. Transfer-specialisten Fabrizio Romano hade samma uppgifter.

Nu kommer franska RMC Sport med uppgifter som går i linje med gårdagens. Tidningen uppger nämligen att Mbappé har meddelat sina lagkamrater att han lämnar PSG i sommar. Detta gjorde han på klubbens träning under fredagen.

Fransmannens nästa destination ser ut att bli Real Madrid. Le Parisien rapporterade nyligen att 25-åringen har bestämt sig för att fortsätta karriären i "Los Blancos". Det återstår att se ifall det blir en flytt till den spanska huvudstaden eller inte.

Annons

Men oavsett vad så kommer PSG spara en rejäl slant vid Mbappés uttåg. Igår skrev nämligen The Athletic att PSG kommer spara cirka 2,2 miljarder kronor per år nu när Mbappé ser ut att lämna Paris. Ligue 1-jätten kommer inte heller behöva betala ut en lojalitetsbonus på cirka 850 miljoner kronor som stjärnan har inskriven i sitt kontrakt.