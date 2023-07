Uppgifter: Mbappé vägrar Saudi-flytt - sitter hellre på bänken i ett år

Kylian Mbappé-röran rullar vidare.

Samstämmiga uppgifter gör gällande att Al-Hilal har lagt ett världsrekordbud värt 300 miljoner euro, motsvarande drygt 3,4 miljarder svenska kronor, på Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain har accepterat budet och gett den saudiska klubben tillåtelse att inleda samtal med 24-åringen om ett kontrakt. Ett förslag som är värt 700 miljoner euro (ungefär åtta miljarder kronor) kommer att presenteras för fransmannen eftersom han lär skriva på för Real Madrid nästa sommar, enligt Relevo och CBS.

Men någon flytt till Saudiarabien kommer det inte att bli för Kylian Mbappé, enligt uppgifter i Spanien. Relevo uppger att stjärnan hellre sitter av PSG-kontraktet än går till Al-Hilal. Anledningen är simpel: Han själv vill inte till Saudiarabien. Siktet är inställt på att vinna Champions League.

Mbappé uppges också vara beredd på konsekvenserna för att stanna i PSG och ta del av den omtalade lojalitetsbonusen på, enligt AS, 80 miljoner euro (ungefär 920 miljoner kronor). Det kan innebära att han inte får spela en match på hela året. The Athletic har tidigare uppgett att det är någonting som PSG överväger, att bänka stjärnan vecka ut och vecka in - eller till och med sätta honom på läktaren. Mbappé är för tillfället utanför PSG:s spelartrupp, vilket fått spelarfacket UNFP att se rött. Anledningen till varför han är utanför truppen beror på PSG satt upp honom på listan över spelare som är till salu.

Samtidigt gör uppgifter i Italien gällande att PSG lagt ut dimridåer och det med anledning av att Sky på måndagen uppgav att Inter är intresserat av fransmannen, vilket ska vara någonting som ses som ett försök från den franska huvudstadsklubben att flytta fokus från turbulensen som råder. Även AS rapporterar att Barcelona misstänker samma sak, då Sky uppgav att den katalanska jätten är ute efter forwarden. Enligt Sky är även Manchester United och Chelsea intresserat av att knyta till sig Mbappé.

PSG har, enligt samstämmiga uppgifter, en misstanke om att Mbappé redan är överens med Real Madrid om ett kontrakt som börjar gälla nästa sommar. Sedan tidigare har Ligue 1-jätten ställt ett tydligt krav på fransmannen; förläng kontraktet - eller bli såld i sommar. Mbappé sitter på ett utgående kontrakt med PSG.