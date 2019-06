Uppgifter: Neymar polisanmäld för våldtäkt i Paris

Paris Saint-Germains brasilianske stjärna Neymar avslutade nyligen säsongen med klubblaget i Frankrike och laddar nu upp för sommarens sydamerikanska mästerskap, Copa America i Brasilien. Under lördagskvällen kom däremot negativa rubriker om stjärnan.

Brasilianska Globo Esporte - och flera andra brasilianska medier - uppger att en kvinna har polisanmält Neymar för en våldtäkt som ska ha ägt rum den 15 maj i Paris, Frankrike. Anmälan ska under fredagen ha lämnats in i Sao Paulo, Brasilien med anledning av att kvinnan "var för rädd och skakad" för att lämna in polisanmälan i ett annat land, i det här fallet Frankrike.

Globo Esporte skriver vidare att man tagit del av dokument om händelsen, där kvinnans bild av händelsen framgår. Neymar ska, den 12 maj, ha bett kvinnan att komma till Paris och genom en assistent betalat kvinnans logi i Paris. Han ska sedan ha mött upp kvinnan på ett hotell i berusat tillstånd och sedan varit aggressiv och använt våld för att, mot kvinnans vilja, praktisera ett samlag.

Enligt Globo Esporte har Neymar, genom sina presstalespersoner, valt att avstå att kommentera anklagelserna. Han kommer först att sätta sig in i detaljerna kring fallet.