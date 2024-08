Uppgifter: PSG värvar Pacho

Det har varit stiltje, men nu börjar det hända grejer i PSG.

Under måndagen offentliggjordes värvningen av Joao Neves från Benfica. Det var den franska huvudstadsklubbens andra förstärkning i sommarfönstret efter Matvej Safonov, den ryske keepern som hämtats in från Krasnodar.

Nu ser klubben ut att göra sin tredje värvning.

Transfergurun Fabrizio Romano använder sitt patenterade "here we go" och enligt honom kommer PSG att värva Eintrachts Frankfurts mittback Willian Pacho, 22. Prislappen uppges landa på 40 miljoner euro, ungefär 460 miljoner kronor, exklusive bonusar och parterna har kommit överens om ett femårskontrakt. Dealen väntas slutföras inom kort och det ska inte råda några som helst tvivel om att affären blir av.

Ecuadorianen, som tidigare uppgetts vara på radarn hos Liverpool och Arsenal, har tidigare spelat för Royal Antwerp och Independiente. Han står noterad för 44 framträdanden i Eintracht Frankfurt.