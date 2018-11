Uppmaningen från brandkåren (!): "Gör en Neymar"

Brassen Neymar har under karriären, och framför allt efter en uppmärksammad situation under VM mot Mexiko, fått kritik för att lägga sig alldeles för enkelt i många närkamper. PSG-stjärnan anklagas kort och gott för att filma, mer ofta än sällan.

Nu får anfallaren på nytt en passning för sitt sätt att agera på planen – men den här gången från lite mer oväntat håll; Dublins brandkår.

På Twitter har brandkåren nämligen uppmanat människor, om olyckan under Halloween skulle vara framme och du fattar eld, att göra ”en Neymar”.

"Stanna, fall till marken och rulla. Om din kostym fattar eld under Halloween, gör en Neymar”, skriver brandkåren.

Neymar själv har flera gånger slagit tillbaka mot kritiken om att han medvetet skulle förstärka situationer på planen.

STOP, DROP & ROLL. If you find yourself in a position where your costume, or clothes, catch fire do the #Neymar. Running will only fan the flames and help the fire spread. STOPPING, DROPPING & ROLLING will smother the flames. pic.twitter.com/SjgdPOT3Pe