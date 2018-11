Verratti talar ut efter rattfyllan: "Jag är besviken på mig själv"

Paris Saint-Germains italienske mittfältare Marco Verratti greps under fredagen för rattfylla,vilket PSG har bekräftat. Verratti hade enligt L'Equipe 0,49 milligram alkohol per liter i blodet, vilket är dubbelt så mycket som den tillåtna promillehalten, 0,20 milligram per liter. Dessutom hamnade han i fyllecell.

Nu berättar mittfältaren att han är ångerfull och att han bett om ursäkt.

- Jag bad om ursäkt dagen efter, eftersom jag visste att det jag gjort var fel. Jag är fortfarande ung och ibland kan misstag ske, men jag är besviken på mig själv. Jag lär mig av misstagen och kommer att växa av dem i framtiden, säger han enligt Football Italia.

Vidare berättar han lagkamraterna har accepterat hans ursäkt.

- Jag vill visa ännu mer på planen eftersom jag vill gottgöra för det jag gjorde fel. Mina lagkamrater har förlåtit mig, men jag är besviken på mig själv. Jag vet att jag måste upprätthålla bilden om klubben och fansen.

PSG har tidigare meddelat att Verratti blir berövad en månatlig bonus.