Wenger stöttar Henry: "Han har kvalitet för att göra karriär"

Thierry Henry tog i oktober över som huvudtränare i Monaco, men lyckades inte vända den franska storklubbens negativa trend och fick i januari sparken. Fransmannen hamnade dessutom i blåsväder under sin tid i klubben, då han under en match skrek grova glåpord till en motståndare och därefter fick gå ut och be om ursäkt.

Tidigare Arsenal-tränaren Arsene Wenger, som basade över Henry i Londonklubben, tror än dock på att fransmannen har en ljus framtid som tränare.

- Om du kommer in i oktober och laget är i en dålig position, så har du tre månader på dig eftersom att folk börjar bli nervösa i januari över att det kan gå väldigt dåligt. Du har mindre tid på tid om du kommer in i mitten av säsongen. Det är vad som hände Thierry, säger Wenger enligt Sky Sports.

- Det blir viktigt för honom hur han kommer tillbaka. Jag tycker att han har kvalitet och beslutsamhet för att göra en karriär och en karriär som kan bedömas över en längre tid, fortsätter han.

Henry har även meriter som tränare från att ha varit assisterande tränare i Belgiens A-landslag och ungdomstränare i Arsenals akademiverksamhet.