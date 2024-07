Detaljen att hålla koll på för att identifiera framtidens stjärnor: "De är alltid något extra"

Right to Dream är Gothia cups kanske största publiklag. Inte helt oväntat, med tanke på att den västafrikanska akademin vunnit Gothia cup fem år i rad - innan de åkte ut mot nigerianska Beyond Limits i kvartsfinal under torsdagen - genom att spela en offensiv och underhållande fotboll.

Mohammed Kudus (West Ham), Ernest Nuamah (Lyon), Ibrahim Osman (Brighton), Simon Adingra (Brighton), Kamaldeen Sulemana (Southampton) och Ibrahim Sadiq (AZ) är bara en handfull tidigare akademispelare som inlett karriärerna i Right to Dream och sedan blivit proffs i Europas högstaligor.

Samtidigt har Right to Dream på senare år fått konkurrens i västafrika från andra akademier. Beyond Limits, Sporting Lagos - men framför allt Asec Mimosas i Elfenbenskusten.

Asec har de senaste åren fått fram spelare som Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Benié Traoré (Sheffield United), Malick Yalcouyé (Brighton) och Aziz Ouattara (Genk).

I Fotbollskanalens Gothia cup-sändning under torsdagen pekade Fotbollskanalens krönikör Siavoush Fallahi ut en trend hos de västafrikanska akademierna, ett sätt att lätt identifiera den bästa - eller åtminstone bland de bästa - talangerna i laget.

- Är det något jag har lärt mig av att följa de här akademierna, så är det att kaptenerna alltid är något extra. De har ledaregenskaperna, taktisk kunskap - de är extremt bra, säger Fallahi i Fotbollskanalens Gothia cup-sändning och utvecklar:

- Sen kanske de inte alltid är på de offensiva positionerna och snor rubrikerna. Men vi som står och ser matcherna här från extremt nära håll kan se att de nästan aldrig har fel position, har alltid positivt kroppsspråk, är ute och pratar med sina lagkamrater. De dikterar väldigt mycket och är mycket spännande spelare.

Två av de ovan nämnda akademierna möts i Gothia cups semifinaler idag - ett Lagos-derby mellan Beyong Limits och Sporting Lagos. Den matchen kan du se på Fotbollskanalen med studiostart 16:45. Avspark är 17:20.

Här hittar du allt material från Gothia Cup.