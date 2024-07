Experterna pekar ut ny värvningstrend i Sverige - och ser växande fotbollsnation: "Spännande"

Japanska Cerezo Osaka har fullständigt pulveriserat motståndet i sin väg till semifinal i Gothia cup. I gruppspelet slog man svenska FC Djursholm med 8-0, tyska SV Eutingen med 6-1 och svenska Piteå IF med 15-0 (!). I kvartsfinalen, då? Där krossade man isländska FH med 4-0.

Samtidigt har fler och fler japanska spelare, i synnerhet på damsidan, tagit steget från Japan för spel i Europa. Bland annat i damallsvenskan, där en hel drös japanska spelare imponerat de senaste två åren.

Maika Hamano är det främsta exemplet, som på lån från Chelsea spelade en nyckelroll när Hammarby vann damallsvenskan 2023. Samma säsong var Yuka Momiki och Saori Takarda bärande i Linköpings FC, och säsongen innan dess var Honosha Hayashi en nyckelspelare i AIK innan hon värvades av Women’s Super League-klubben West Ham.

Under årets uppslaga av damallsvenskan har Momoko Tanikawa och Mai Kadowaki öst in mål och assist för FC Rosengård, Shinomi Koyama har stuckit ut i Djurgårdens offensiv, och Suzu Amano avgjorde direkt i sin hittills enda match för Hammarby. Under det rådande sommaruppehållet har Hammarby även värvat den japanska landslagsspelaren Asato Miyagawa från Tokyo Verdy Beleza.

Fotbollskanalens experter Siavoush Fallahi och Marcelo Fernández - som även är huvudtränare i damallsvenska Djurgården - ser Japan som både en växande spelarmarknad för europeiska fotbollsklubbar och en växande fotbollsnation i stort.

- För att sätta det i en damallsvensk kontext, för att ge lite perspektiv på det, så värvade ett av Stockholmslagen förra året Maika Hamano. Hon gick till Chelsea. Inför den här säsongen har vi en handfull japanskor (i damallsvenskan, reds. anm.) och det har kommit in två till i januarifönstret till damallsvenska klubbar. Det tror jag bara är början - de har en helt annan teknik än vad vi har här hemma, förklarar Fernández i Fotbollskanalens Gothia cup-sändning.

- Jag tycker också att, utöver tekniken, så kan man se spets i fysiken i form av riktningsförändringar och explosiviteten, fyller Fallahi i.

En helt annan teknik och imponerande fysik i form av riktningsförändringar och explosivitet har pekas alltså som spetsområden hos japanska spelare. Men, likt det mesta, finns det även utvecklingsområden.

- Det enda jag skulle sätta som ett utvecklingsområde hos de japanska spelarna, där jag i första hand riktar mig till flick- och damspelarna, så är det just tillslaget. Längre passningar men också avslutstekniken. Det är lite mycket "syltfot" om man får uttrycka sig så. Det är ett utvecklingsområde, men annars är dem otroligt drillade. Det har jag egen erfarenhet av den japanska vi har i vårt lag, säger Fernández.

Vidare lyfter Fallahi lyfter ett område där den japanska fotbollen skiljer sig rejält från de flesta andra länder - fotbollsutbildningen:

- Det jag gillar att se, vilket vi sällan ser i andra länder, är att utbildningen för killarna och tjejerna är ganska likadan. Tittar man på Cerezo Osakas herrlag förra året och damlaget i år så ser jag exakt samma mönster. Ganska mycket samma spelartyper. Ganska mycket samma mönster i taktik och organisation.

I ett större perspektiv ser Fallahi en växande fotbollsnation som kommer att vara mer och mer konkurrenskraftig globalt.

- Tidigare har man sagt att Japan aldrig kommer att bli något fotbollsmässigt för de inte är tillräckligt stora, de är för korta. Men fotbollen går i en väg där intensitet, riktningsförändringar, snabba spurter och bra teknik kan ta dig långt. Jag står inte här och säger att Japan kommer vinna VM på herr- och damsidan, men jag tror att de är lag man kan räkna med kommer ta sig till mästerskap, spela åttondel, spela kvartsfinal.

Han avslutar:

- Desto mer proffs som kommer ut i Europa, desto bättre klubbar de spelar i, desto längre kommer de gå. Jag ser det här som ett mycket spännande fotbollsland framåt.

