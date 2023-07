Klart: Alla slutspelsklara elitlag i Gothia Cup - matcherna som väntar

Åttondelsfinaler P17 Elit

Åttondel 1: Cerezo Osaka-Kalmar FF

Åttondel 2: Mjällby AIF-Östers IF

Åttondel 3: GIF Sundsvall-Beyond Limits

Åttondel 4: IF Elfsborg-Hammarby IF FF

Kvartsfinaler P17 Elit

Kvart 1: Right to Dream-vinnaren åttondelsfinal 1

Kvart 2: BK Häcken-vinnaren åttondelsfinal 2

Kvart 3: AIK FF-vinnaren åttondelsfinal 3

Kvart 4: Deportivo Cali-vinnaren åttondelsfinal 4

Kvartsfinaler F17 Elit

Kvart 1: NorCal Premier PDP-Chivas Guadalajara

Kvart 2: Umeå IK FF-Kristianstads DFF

Kvart 3: Jef United Chiba-Minnesota Thunder Academy

Kvart 4: Arna-Björnar-Piteå IF DFF