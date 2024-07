LISTA: 15 storstjärnor som spelat Gothia cup

Xabi Alonso

Den trefaldiga Bundesliga-mästaren, som även hann med två EM-guld och ett VM-guld under sin karriär, vann Gothia cup med sitt Antigueko år 1995. Drygt två decennier senare kunde en ytterst framgångsrik karriär summeras med spel i klubbar som Liverpool, Bayern München och Real Madrid. Har under den gångna säsongen gjort succé som tränare för Bayer Leverkusen, som under spanjorens ledning vann Bundesliga, tyska cupen och kom tvåa i Europa League. Laget var dessutom obesegrat i 51 (!) raka matcher.

Mikel Arteta

Mikel Arteta inledde sin spelarkarriär med baskiska klubben Antiguoko. Tillsammans med ovanstående Xabi Alonso reste klubben med buss från San Sebastián i norra Spanien för att spela Gothia Cup i Göteborg. Laget tog sig hela vägen till final, men där blev IF Brommapojkarna numret för stort och Antiguoko förlorade finalen med 0-4. När Arteta la skorna på hyllan 2016 hade han spelat för klubbar som Barcelona, Real Sociedad, Everton och Arsenal. Idag är 42-åringen huvudtränare för Arsenal, där han lett laget till en FA cup-titel och två Community Shield-vinster.

Kosovare Asllani

Kosovare Asllani har noterats för 176 landskamper och 45 mål för svenska landslaget. Med Blågult har hon även vunnit två VM-brons och två OS-silver. På klubbnivå har hon spelat i storklubbar som Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid och AC Milan – innan hon inför den här säsongen skrev på för storsatsande London City Lionessess i den engelska andraligan. 2004 spelade Asllani Gothia Cup med småländska Vimmerby IF.

Júlio Baptista

“Besten” var blott elva år när han tog hem cupsegern till sitt Pequeninos do Jockey. Klubben har vunnit turneringen hela nio gånger, vilket är den näst bästa noteringen för en icke-svensk klubb. För Baptista blev även den personliga karriären minst sagt lyckad och brassen hann med spel i både Arsenal, Real Madrid och AS Roma innan han la skorna på hyllan för fyra år sedan.

Dejan Kulusevski

Som 14-åring gick även Kulusevski och vann hela turneringen med sin moderklubb Brommapojkarna. Två år senare gick flyttlasset till italienska Atalanta - och resan därefter är för de flesta välkänd. 94 matcher i Serie A och 84 i Premier League, och 39 A-landskamper för Sverige står redan på 24-åringens cv.

Hanna Ljungberg

Deltog i turneringen 1993 med Mariehem. Ljungberg står därefter noterad för hissnande 72 mål på 130 A-landskamper - och dubbla Champions League-titlar, trots att det aldrig blev någon karriär utomlands.

Kim Källström

Året innan flytten till BK Häcken (1997) spelade Källström med Göteborgsföreningen Partille IF. Sedan tog seniorkarriären fart på allvar och mittfältaren landade till slut på 131 A-landskamper. Grundade 2011 Gothia cup-klassen “Gothia Special Olympics Trophy”.

Emmanuel Adebayor

Den reslige anfallaren från Togo spenderade en lång karriär i klubbar som Arsenal, Manchester City, Real Madrid och Tottenham, men 1999 var han på plats i Göteborg och vann med laget Les Eperviers. Direkt efter turneringen uppges en 15-årig Adebayor rest till Frankrike för att skriva på för Metz.

Andrea Pirlo

Deltog som elvaåring med italienska Voluntas Brescia och tog hem hela turneringen. Kanske den största stjärnan som någonsin spelat Gothia Cup. Sex Serie A-titlar, VM-guld, och nästan 500 matcher i den italienska högstaligan får tala för sig självt.

Caroline Seger

Caroline Seger har två VM-brons och två OS-silver med det svenska landslaget, och har noterats för flest landskamper i Europa (240) sett till både kvinnliga och manliga fotbollsspelare. Dessutom har hon vunnit damallsvenskan sex gånger, svenska cupen sex gånger, franska ligan en gång med Lyon och amerikanska ligan en gång med Western New York Flash. 39-åringen spelade Gothia Cup med Rydebäcks IF, från några mil söder om Helsingborg, 2000.

Zé Roberto

Brassen deltog även han i turneringen med framgångsrika Pequeninos do Jockey år 1993. Hade sedan flera lyckade år i Tyskland i framför allt Bayern München, var han tog hem fyra Bundesliga-titlar.

Mohammed Kudus

Den ghananske forwarden Mohammed Kudus är en av Europas mest eftertraktade spelare efter succé i debutsäsongen med West Ham i Premier League. Kudus inledde karriären i Right To Dream och har via Nordsjälland och Ajax tagit sig till Premier League med West Ham. Och med just Right To Dream gjorde 23-åringen succé i Gothia 2017. Kudus och Right To Dream vann Puma Trophy det året - och Kudus gjorde finalens enda mål.

Alan Shearer

Newcastle- och England-legendaren Alan Shearer var med och vann Gothia Cup med Wallsend Boys Club Juniors 1985. Forwarden tillbringade största delen av turneringen på bänken, men fick en ganska hyfsad karriär efteråt ändå: I skrivande stund är Shearer Premier Leagues främste målskytt någonsin med 260 mål och vann ligan med Blackburn säsongen 1994-95. Han noterades även för 63 A-landskamper för England.

Ollie Watkins

Aston Villa-forwarden Ollie Watkins har en dundersäsong i ryggen, då han noterades för hela 19 mål och 13 assist på 37 matcher i Premier League. Under sommaren fortsatte succén då han sköt England till EM-final efter att ha avgjort semifinalen mot Nederländerna i den 90:e minuten. 2010 spelade Watkins Gothia Cup med South Dartmoor Community College. Därefter har han via Exeter City och Brentford tagit sig till Aston Villa och det engelska landslaget.

Yassine Bounou

Yassine "Bono" Bounou gjorde dundersuccé under VM i Qatar 2022 när hans Marocko skrällde till sig en fjärdeplats i turneringen. Innan den succén gjorde dock målvakten succé under Gothia Cup 2002, när han vann turneringen med Casablanca-baserade klubben Wydad AC. Bounou har tillbringat den största delen av sin seniorkarriär i spanska klubbarna Atlético Madrid, Girona och Sevilla innan han lämnade för saudiska Al-Hilal sommaren 2023.

