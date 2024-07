Så visar Fotbollskanalen Gothia Cup - alla tider och matcher

Med start den 15 juli sänder Fotbollskanalen Gothia Cups elitklass, Puma Trophy, för killar och tjejer som är 17 år gamla. En turnering där det är mer regel än undantag att en blivande stjärna visar upp sig. Vem blir exempelvis årets Jonah Kusi Asare, som förra året gjorde stor succé för AIK?

Nu står det klart vilka matcher Fotbollskanalen kommer att sända under veckan. Bland annat visas fjolårets vinnare, den ghananska akademin Right To Dream, den ivorianske motsvarigheten Asec Mimosas – samt svenska storlag som Hammarby, IFK Göteborg och Häcken.

I studion återfinns Adam Pinthorp, Siavoush Fallahi (som ansluter direkt från sommarens EM-sändningar) och Marcelo Fernandez.

Annons

Sändningstiderna för Gothia Cup:

Måndag:

15:15 Studiostart

15.50 BP – Right To Dream (killar)

17.10 Minnesota – Hammarby (tjejer)

Tisdag:

15:20 Studiostart

16.00 BK Häcken – Asec Mimosas (killar)

17.20 NorCal – IFK Göteborg (tjejer)

Onsdag:

15:45 Studiostart

16.20 B17 IFK Göteborg – Beyond Limits (killar)

17.40 G17 BK Häcken – Vicente Del Bosque (tjejer)

Torsdag:

15:20 Studiostart

16:00 Kvartsfinal (tjejer)

17:20 Kvartsfinal (killar)

Fredag:

16:45 Studiostart

17:20 Semifinal (killar)

18:40 Semifinal (tjejer)

Lördag:

13:00 Studiostart

13:40 Final (tjejer)

15:00 Final (killar)