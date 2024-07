Schaff hyllas efter uppvisning mot Right To Dream: "Såg prov på det"

Brommapojkarna stod för en skräll under Gothia Cups första dag när laget från västra Stockholm besegrade storfavoriten - och den femfaldiga Puma Trophy-vinnaren - Right To Dream med 3-2. BP spelade dessutom med tio man de sista 25 minuterna efter att målvakten Olle Eliasson fått syna rött kort för frilägesutvisning.

När studion sammanfattade dag ett av Puma Trophy stod en spelare ut för Fotbollskanalens krönikör Siavoush Fallahi: Brommapojkarnas Oliver Schaff.

- Jag gillar poängspelare och spelare som kan göra det lilla extra. Det tycker jag vi fick se prov på idag när Oliver Schaff stod för både fina dribblingar, stark i kroppen, jobbar hårt, skapar mycket chanser - men framför allt en assist och ett mål, säger han och avslutar:

- Honom gillade jag verkligen att se idag, och sammanhanget att man gör det mot det som är den stora favoriten i turneringen: Right To Dream.

Fallahi hyllar även BP:s insats i stort.

- De (Right To Dream) kommer med ett yngre lag, många spelare som inte är redo. Jag tycker inte att det är ett färdigt lagbygge. Men det är fortfarande BP som kommer in här med 10 000 på läktaren där alla håller på Right To Dream - och tar död på entusiasmen. Det är bra gjort.

