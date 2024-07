Skräll i premiären - Right To Dream föll mot BP

Den ghananska akademin Right To Dream har vunnit Puma Trophy, Gothias elitklass för pojkar 17, fem år i rad. De är dessutom allmänt kända för att locka stora publiker till sina matcher under Gothia Cup.

Så var även fallet under måndagen när man sparkade i gång grupp D mot IF Brommapojkarna – och de visade snabbt varför.

Right To Dream inledde matchen med ett rappt och skarpt passningsspel fram igenom BP:s lagdelar.

Efter att ha anskaffat sig en hörna i den fjärde minuten dök Ali Ouattara upp omarkerad och med fart vid den främre stolpen och nickade in ledningsmålet för den regerande mästaren.

Brommapojkarna spelade upp sig efter Right To Dreams mål. Stockholmsklubben började ha mer och mer boll, och ta sig närmre och närmre ett mål.

Till slut fick BP utdelning. Leo Hjalmarsson fick bra skottläge efter en löpning in bakom Right To Dreams försvar på en djupledsboll, och följde upp med att pricka in en kvittering intill den bortre stolpen.

Därefter följde en relativt böljande matchbild. Men BP skulle visa sig vara det vassare laget.

I den 27:e minuten hittade BP återigen in bakom Right To Dreams backlinje och straffade de sistnämnda. Dylan Östling Pesonen sköt från nära avstånd in 2-1 mellan benen på målvakten.

Likt det gamla ordspråket ”när det regnar, öser det” så gick det emot rejält för Right To Dream när det väl började gå emot. För bara minuter efter BP:s 2-1-mål utnyttjade BP en försvarsmiss och Oliver Schaaf satte 3-1 med ett skott från distans.

Right To Dream var I rejäl brygga - men då fick man en biljett in i matchen av BP.

Fem minuter in i den andra halvleken misslyckades en BP-försvarare med att nicka undan en långboll. Matchens förste målskytt, Ouattara, var snabb med att agera och han fram på bollen för att ställas fri mot BP-målvakten Olle Eliasson.

Ouattara försökte runda Eliasson, som rev ner Ouattara och fick sina det röda kortet. BP skulle således få avsluta matchen med en man mindre de sista 25 minuterna.

Right To Dream forcerade för en reducering och kom ytterst nära när Daniel Israel Koffi ohotat fick ta avslut från nära håll - men avslutet gick högt över.

Med fem minuter kvar av matchen fick Right to Dream till slut sin reducering när Ouattara höll sig framme på en cut back och stötte in 2-3 från nära håll.

Men ytterligare mål blev det inte.

BP vann skrällartat premiären mot storfavoriten Right To Dream, trots att man fick spela med tio man under nästan hela andra halvlek.

- Det känns väldigt bra, det är stort. Vi vet att de har vunnit fem år i rad. Men vi skulle gå in i matchen och göra det vi kan göra. Vi är ett jävligt bra lag vi också, så vi skulle bara köra vårt spel och inte backa hem - så ledde vi med 3-1 i halvtid. säger BP:s Oliver Schaaf.

- Det är klart att vi har respekt för dem, det är ett väldigt bra lag. Men vi ville köra hänsynslöst och från första minuten gjorde vi det.

Målsättningen nu är glasklar för BP:

- Vi siktar på att vinna Puma trophy, vi är inte här för att göra något annat.

