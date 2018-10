TV: Bestämmer spelarna i Blågult? - "Ruskigt oroande"

Sveriges stjärnduo Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf valde under förra landslagssamlingen att nobba media, men mötte under måndagen pressen igen under en presskonferens inför Nations League. Däremot ville duon inte prata om tillvaron i sina klubblag, i stället endast om svenska landslaget.

I programmet Granqvist|Backe|Lundh ställer man utifrån det frågan: "Bestämmer spelarna?" och syftar på vem som egentligen bestämmer i Blågult.

- Han (Janne Andersson) har bytt lite spår och det är klart att spelarna har fått en oerhörd makt när de kan driva igenom det här. Innan var det Jannes ledstjärnor, att man ska prata med media, men nu är det på ett annat sätt och det dödade han på förra landslagssamlingen när han tyckte att det var okej att de inte gjorde det (pratade med media). Spelarna bestämmer, säger Olof Lundh i programmet.

Hasse Backe håller med Lundh och anser att det är en oroande utveckling.

- Jag tycker att det är väldigt oroande. Jag har haft ett antal spelare, som kommer från Sverige, det mest charmerande du kan tänka dig, men efter tio minuter i ett Premier League-omklädningsrum kommer de ut och har en helt annan karaktär, en arrogans. Jag tycker att det är ruskigt oroande att det har blivit på det här viset. De är påverkade av medspelare i omklädningsrummet, ledare och presschefer i sina respektive klubblag. De hatar ju att ta media, säger Hasse Backe.

