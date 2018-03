Beskedet: Grekiska ligan återupptas igen efter kaoset

En ligamatch mellan Paok och AEK Aten urartade i kaos för drygt två veckor sedan. Paoks ägare Ivan Savvidis stegade in på plan och ta sikte mot domaren, efter att denne inte godkänt ett mål som Paok gjort under matchen. Målet från Fernando Varela hade först godkänts men efter diskussion med den assisterande domaren ändrade man sitt beslut. Savvidis ville få sina spelare att lämna planen, tumult uppstod - och en minst sagt irriterad Savvidis fick stoppas av funktionärer och andra för att förhindras att ta sig fram till domaren. In på planen tog sig också ett antal fans och matchen avbröts. Savvidis hade dessutom ett pistolliknande föremål på sig i ett hölster.

Den efterföljande måndagen kom beslutet att ligan skulle stoppas på obestämd tid till följd av händelsen och en rad andra tidigare skandaler i ligan.

- Den kommer inte återupptas om det inte enas om en ny, tydlig ram så att vi kan gå framåt med villkor och föreskrifter, sade Greklands idrottsminister Giorgos Vasileiadis enligt nyhetsbyrån AP.

Nu har det dock tagits beslut om att dra igång ligan igen efter drygt två veckors uppehåll, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Första matcherna kommer att spelas på lördag den kommande helgen. Enligt AFP kommer beslutet till följd av att klubbarna gått med på en rad krav från regeringshåll.