Efter kaoset - Paok får poängavdrag och ägaren stängs av i tre år

Toppmötet i den grekiska ligan mellan Paok och AEK Aten tidigare i mars urartade i kaos. Paoks ägare Ivan Savvidis stegade in på plan och tog sikte på domaren, efter att denne inte godkänt ett mål som Paok gjort under matchen. Målet från Fernando Varela hade först godkänts men efter diskussion med den assisterande domaren ändrade man sitt beslut. Savvidis ville få sina spelare att lämna planen, tumult uppstod - och en minst sagt irriterad Savvidis fick stoppas av funktionärer och andra för att förhindras att ta sig fram till domaren. In på planen tog sig också ett antal fans och matchen avbröts. Savvidis hade dessutom ett pistolliknande föremål på sig i ett hölster.

Den efterföljande måndagen kom beslutet att ligan skulle stoppas på obestämd tid till följd av händelsen och en rad andra tidigare skandaler i ligan.

Nu straffas Savvidis hårt efter skandalen. Ägaren har stängts av från samtliga fotbollsarenor under tre års tid, det skriver L'Equipe. Savvidis straffas även med runt en miljon kronor i böter, enligt den franska tidningen.

Även för Paok blir straffet kännbart, laget får tre poängs avdrag, det skriver det grekiska förbundet på sin hemsida. Det är andra gången den här säsongen som klubben drabbas av ett poängavdrag. Paok ser därför ut att gå miste om en efterlängtad ligatitel.