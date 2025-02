Eliasson målskytt

Det blev ingen januaritransfer för Niclas Eliasson, 29.

Enligt grekiska media lade Santos ett bud värt 5,75 miljoner euro (drygt 64,5 miljoner kronor) plus 500 000 euro (cirka 5,6 miljoner kronor) i bonusar på den svenska landslagsyttern, vilket AEK Aten var redo att acceptera.

Men sedan dök Neymar upp. Därefter rann det hela ut i sanden och Eliasson blev kvar i AEK-tröjan. Något nog klubbens supportrar är glada för.

Under lördagen slog nämligen 29-åringen till med ett läckert mål när han knorrade in 1-1 i bortre kryss mot Atromitos och Franz Brorsson. AEK vann sedermera matchen efter ytterligare ett mål på tilläggstid.

Eliasson har nu levererat två mål och tre assist på 17 framträdanden den här säsongen. AEK Aten toppar den grekiska högstaligan, en poäng före Olympiakos som dock har en match färre spelad.

🖤 GOAL AEK 💛



Niclas Eliasson with a superb finish to level up the score!#AEKfc #AEKfamily #monoAEK #forzaAEK pic.twitter.com/sKIkpWr47A