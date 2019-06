Erik Pärsson om första halvåret i Grekland, vänskapen med Sakor och dramatiska avslutningen: "Fick Sverige-Tyskland-vibbar - fast värre"

Den tidigare Falkenberg-anfallaren Erik Pärsson, 25, anslöt till grekiska OFI Kreta i vintras. Laget låg då i botten av tabellen och länge var OFI på nedflyttningsplats. Men i slutet av säsongen spelade laget upp sig och slutade på en kvalplats. I nedflyttningskvalet ställdes man mot Platanias och det blev en dramatisk avslutning. Det första mötet lagen emellan slutade 0-0 och returmötet spelades på OFI:s hemmaplan. Med Pärsson på läktaren fick OFI en drömstart och var i ledning efter elva minuter, men precis före halvtid kvitterade Platanias. Efter dryga 25 minuter in i matchens andra akt tog OFI ledningen igen genom Giorgos Giakoumakis, men Pärssons lagkamrat fick rött kort. Han drog av sig tröjan i målfirandet. Problemet var att han redan hade ett gult kort.

- Vi andra firade ju i regnet. Halvvägs in i firandet kom vi på att han han har ju gult kort. Det gick åt helvete, säger Pärsson till Fotbollskanalen.

Bara minuter senare blev det dock spel tio mot tio. Platanias Miguel Bianconi fick rött kort.

- Det var väldigt hätsk stämning. En i deras lag puttade till en i vårt lag, inte särskilt hårt, men han puttade till honom. Vår spelare filmade direkt och då tappade deras spelare det. Efterspelet av det gjorde tror jag gjorde att han fick sitt andra gula. Det var väldigt märkligt, säger Pärsson.

2-1 stod det i den 91:e minuten. Då kvitterade Platanias, och vid det läget var OFI nedflyttat på grund av färre gjorda bortamål.

- Det står 2-1 och det hände inte så himla mycket. De försökte pressa, men kom ändå inte fram. Helst plötsligt kom det en långboll och en i deras lag skjuter på sin egen lagkamrat, men han får med sig bollen på något sjukt sätt. Så märker han att bollen är precis framför fötterna på honom och skjuter direkt och den går tamejfan in i mål. Det här är i den 92:a minuten och det är ju bortamålsregel. Alla i vårt lag lägger sig ju i princip ner och dör. Alla trodde att det var kört.

Han fortsätter:

- I Grekland är det ju lite kul att vem som helst egentligen kan springa in på planen. Så våra lagledare gick in på planen och lyfte upp de som låg ner. "Det här håller inte, det är fyra minuter kvar", sa de. Alla fick ju resa sig upp och sedan fick vi frispark i 95:e minuten och det var inte i något jätteläge. Men vi har en kille som är rätt bra på att slå frisparkar, så han lade den direkt mot mål. Och den gick tamejfan in i mål. Två minuter tidigare hade flera gråtit i förtvivlan och nu grät man av glädje. Det var så konstiga scener. Man var mitt uppe i det och tänkte: "Vad fan är det som händer?".

- Jag hade lite samma känsla som när Sverige spelade 4-4 mot Tyskland. Det var de vibbarna, men på något sätt var det här värre.

OFI var därmed klart för fortsatt spel i högstaligan och Pärsson får chansen att fortsätta att mäta sig på den högsta nivån i Grekland. Hans första halvår i klubben har varit lite haltande. Det blev totalt sju framträdanden.

- När jag kom var det ganska tufft, men jag tyckte ändå det gick bra. Sedan fick jag ju spela lite. Vi har bytt tränare tre gånger, så på det sättet har det varit tufft. Tränaren som värvade mig fick kicken redan efter två veckor.

- Samtidigt som jag kom så värvade klubben en till anfallare, från AEK, som var utlånad till oss. Sedan hade säkert de ett avtal att han skulle spela varje match och de ville säkert satsa mer på honom eftersom han kan ligan medan jag är ett oprövat kort och laget låg där det låg. Jag hade precis lagt en säsong med Falkenberg bakom mig.

Den uteblivna speltiden har Pärsson tagit upp med klubbens ledning efter att säsongen nu är färdigspelad.

- Jag har pratat med en som man skulle benämna som presidentens högra hand. Jag frågade "Ärligt, vad tycker ni om mig?". Då sa han: "Vi tycker om dig jättemycket". Då tänkte jag för mig själv: "Är det därför jag utanför truppen tolv matcher". Visserligen var jag skadad lite, men sedan kom jag tillbaka och då hade vi fått nya tränare. Då kände jag att jag började om på noll och jag försökte göra det bästa av situationen. Men nu är det inte säkert om tränarna ens ska vara kvar.

Varför är det osäkert om de får vara kvar?

- De får inte visum. De är från Chile, så det kan ju vara lite känsligt. Men jag känner att jag inte har den bästa dialogen med tränarna, så för mig hade så hade vi gärna fått nya tränare.

Tre tränarbyten hittills, hur har det varit?

- Det var jäkligt jobbigt i början, då hade jag svårt att ta in vad som hände. Den som pratade med mig var ju tränaren som tog dit mig. För han och jag hade bra samtal när jag och han berättade för mig vad jag skulle göra för att det skulle gynna laget och mig själv. Sedan bara försvann han och då försvann lite av min trygghet, men som tur var kom ju (Vajebah) Sakor från Göteborg.

Vajebah Sakor spelade i IFK Göteborg förra säsongen, men precis som Pärsson anslöt den norske mittfältaren till OFI i vintras. De två har hittat varandra och hittar på en del aktiviteter utanför planen.

- Vi kommer ju ändå från samma typ av kultur, han är ju från Norge och har spelat i Sverige. Vi har ju stöttat varandra i det här. Men sedan är vi flera. Om man säger att vi "invandrare" så håller vi ihop ganska bra, så det har inte varit något problem i sig.

Om man ser till nästa säsong, du har ett år kvar på kontraktet, vad tror du att du behöver för att platsa?

- Jag hade nog behövt en rejäl försäsong och vara med redan från start. Det har varit svårt att komma in i det när det går väldigt tungt. Det var ju de två sista månaderna som jag var i bra form, så det känns tråkigt att gå på semester redan nu.

Känner du att du har kapaciteten för att spela kontinuerligt i ligan?

- Jag känner det och jag känner att jag visar det på träningarna. I och med att jag inte spelat så mycket så får jag ju jämföra med vad jag gör på träningarna. Men jag känner att jag har kapaciteten, i alla fall om jag får börja om på ruta ett.