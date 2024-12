Jeremejeff med första målet på 208 dagar - blev matchhälte: "Äntligen"

Alexander Jeremejeff hade inte fått måljubla på länge.

Men under söndagen slog anfallaren till för sitt Panathinaikos när han nickade in 1-0 på tilläggstid mot Asteras - och blev därmed stor matchhjälte. Det var svenskens första strut på 208 dagar.



- Jag litade på mina instinkter, stack in huvudet och äntligen blev det mål, sa anfallaren efter matchen till Nova.



- Det var bra för laget. Atmosfären efter målet var otrolig. Jag är väldigt glad, precis som hela laget.

Segern innebär att den grekiska klubben tog klivet upp på en fjärdeplats i ligan. Fyra poäng upp till serieledande Olympiacos.



- Vi har ett bra lag med många bra spelare som kan hjälpa till från bänken också. Vi känner oss bättre hela tiden och slutar inte kriga tills matchen är slut. Det här är en viktig seger, avslutar Jeremejeff.

Svensken kom till klubben från Häcken i januari 2023 och har kontrakt till december 2025.