Larsson om utlandsdrömmen - och sista tiden i MFF: "Tappade lite glädje för fotboll"

Eric Larsson, 31, var med och ledde Malmö FF till två SM-guld, ett cupguld, två Europa League-sextondelsfinaler och ett Champions League-gruppspel. Efter fyra och ett halvt år med över 200 framträdanden valde han i somras att lämna för sitt första utlandsäventyr i OFI Kreta i Grekland.

Larsson har nu kommit till spel i tre matcher med OFI Kreta under säsongsinledningen och är glad över övergången. Han har under en längre tid velat testa på att få spela utomlands.

- Jag har alltid drömt om att bli utlandsproffs och få spela utomlands. Jag har fått uppleva väldigt mycket i min karriär, både med Gefle och Sundsvall med bottenstrid och uppgång från superettan, samt SM-guld, cupguld, Europa League och Champions League med Malmö. Jag har upplevt mycket och varit i Sverige under en lång tid, och jag blir ju äldre, samtidigt som jag haft en dröm och en ambition att testa på något mer än Sverige, så jag är jätteglad över att det här dök upp, säger han.

31-åringen är glad och stolt över sin tid i MFF, men tycker samtidigt att det fanns lite tuffa delar med att tillhöra storklubben, då han till viss del fick skifta mellan olika positioner i backlinjen.

- Jag hade en fantastisk tid i Malmö, där jag presterade på en hög nivå och var bidragande till klubbens framgångar, men jag kände väl ändå inte riktigt att jag fick den rollen eller den uppskattningen, som jag kanske tycker att jag förtjänade. Jag fick hatta runt mycket på olika positioner och jag hamnade under perioder på bänken fastän att jag tycker att jag presterade på en hög nivå och det är även det som är tufft i Malmö, då man konkurrerar med väldigt duktiga spelare. Det är en balansgång där kring att hitta tryggheten mot konkurrensen, och där kände jag också att jag hela tiden behövde motbevisa och förtjäna min plats.

Han fortsätter:

- När jag fick mycket förtroende 2020 och startade 29 matcher bidrog jag väldigt mycket med mål, assist och bra prestationer, men när 2021 kom började jag ändå på ruta ett. Det har hela tiden varit tufft med press och att leverera, vilket såklart är bra, men det är en balans kring vad man vill ha för trygghet kontra att bevisa. Jag har visat på allsvensk nivå att jag tillhört de bästa ytterbackarna och har varit nominerad som en av tre försvarare och har varit med i årets lag och gjort prestationer, som jag hade önskat gjort att det kändes som: ”Högerbacken? Det är Eric Larsson”. Då tror jag det hade resulterat i ännu fler bra situationer.

- Efter ett tag hamnade jag i en tuff sits i Malmö och jag kände att jag verkligen hade velat utvecklats mer som spelare och fått en lite annan roll. Det känner jag verkligen att jag hittat här i OFI Kreta, och det känns fantastiskt att vara här. Tränaren älskar mig och klubben ville verkligen ha mig, så jag känner mig jättevälkommen och trygg här. Jag har en fantastisk känsla just nu.

Samtidigt tycker 31-åringen att han tappade lite glädje för fotbollen i den allsvenska storklubben. Han trivdes bra i klubben, men menar att de stora förväntningarna på laget också gjorde att han inte kände lika stor glädje efter exempelvis segrar i allsvenskan.

- Jag älskar min tid där och allt jag fick uppleva, samt all kärlek från supportrar. Det var helt fantastiskt, men det kändes någonstans som jag tappade lite glädje för fotboll i och med att det kom nya hinder hela tiden. En anledning till att Malmö varit så framgångsrikt är förväntningarna, men ett exempel är det här året, då Malmö vunnit cupen och gått in i Europa League, och ändå är det en katastrofsäsong - om man lyssnar på media och supportrar. Djurgården, som gått in i Conference League, har i sin tur gjort en bragdsäsong och det skrivs om Europa-succé och sådär. Då tycker jag det var jobbigt med glädjen, säger Larsson och utvecklar:

- Om man har en skala från ett till tio, där du är överlycklig på tio, så tycker jag glädjen varit runt fem-sex hela tiden. Om man vinner mot Djurgården hemma är man 6,5-glad, och om man kryssar är man minus tio i och med förväntningarna. Om man går in i Europa League blir det sju, då vi förlorat mot Zalgiris och missat Champions League.

Larsson tycker samtidigt att det är bra att det finns stora förväntningar på Skåne-laget, men menar ändå att han kände annorlunda efter senaste segern med OFI Kreta i Grekland.

- Nu vann vi på bortaplan och det var en sådan skön känsla. Det var längesedan jag kände så efter en vinst. Det var knappt att man kände så efter SM-guldet förra året. Det var fantastiskt när supportrarna stormade planen och all den euforin, och sedan var det fest på kvällen och därefter laddade vi om för Juventus på bortaplan. Sedan skulle vi haft en guldfest med spelare, fruar och kansliet, men då kom det restriktioner kring att det bara fick vara 100 personer, och då hade kansliet fest i stället. Då blev det, som att nu vann vi guld, men vi ses nästa år och då ska vi vinna cupen, gå till Champions League och vinna allsvenskan igen, säger han och fortsätter:

- Vi vann cupen och Malmö tog sig in i Europa League, vilket är jättestort i svenska mått mätt, men det är fortfarande katastrof, då man är femma i allsvenskan. Det blir aldrig plus på glädjekontot, vilket för mig tog bort glädjen från fotbollen. Jag ville hitta glädjen igen och det har jag verkligen gjort här. Det känns verkligen spännande, inspirerande och fantastiskt.

Larsson tycker att det varit enkelt att komma in i sitt nya lag i Grekland.

- Innan jag skrev på kände jag att tränaren, sportchefen och presidenten ville ha mig, vilket också gav mig en skön känsla och ett starkt självförtroende. Jag fick även gå in och starta direkt efter bara två-tre träningar och fick göra en bra match direkt, och sedan kändes det bra mot Panathinaikos, även om vi tyvärr förlorade. Jag tycker att det har känts bra, då jag kommit in i laget bra med sköna grabbar och jag gillar ledarstaben. Förutsättningarna för en bra säsong är goda.

Hur är det vid sidan av planen på Kreta?

- Det är härligt. Jag hade en ledig dag i dag (läs i måndags) och var på stranden på förmiddagen, samtidigt som min fru var här i förra veckan och acklimatiserade sig också och vi kollade på lite hus, så jag hoppas att vi kan flytta in i något hus snart och bli Kreta-bor på riktigt. Just nu bor jag på hotell och det är inte det absolut härligaste, men i övrigt tycker jag det är fantastiskt med klimatet och det är ganska nära till allt, samtidigt som vattnet ligger precis där man är hela tiden. Det är en härlig miljö att vara i med god mat, säger han.

Kreta slutade förra säsongen på andra plats i nedflyttningsserien (åtta totalt sett) och den här säsongen har klubben inlett med tre poäng på tre matcher.

Larsson menar att målet är att ta sig till slutspelsserien och slåss om Europa-spel till nästa säsong.

- Målet är att komma topp-6 för att gå in i play off, och jag tror vi har goda chanser att göra det, då vi har ett bra lag med bra kvalitet. Just nu har vi haft många skador och många nya spelare, som ska bli samspelta, men det är hög individuell skicklighet och när vi får ihop det som lag tror jag det kan bli riktigt bra. Det var skönt vi hittade grunderna senast med hållen nolla och en stabil match.