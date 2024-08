Sidklev: "Lättare att ta sig härifrån till en topp-5-liga"

IF Brommapojkarna

Filip Sidklev, 19, slog i fjol igenom hos IF Brommapojkarna i allsvenskan, då han höll nollan i sina fyra första seriematcher, och i slutändan fick 20 serieframträdanden. Tonåringens framfart satte också fart på spekulationer om en flytt utomlands, och efter tolv seriematcher i år blev han nyligen såld till Thessaloniki-klubben Aris i Grekland.

Sidklev satt i söndags på bänken mot Atromitos (1-1) på bortaplan i ligapremiären, och berättar nu om hur första tiden har varit som utlandsproffs i Aris.

- Jag är väldigt nöjd med att vara här nu, och det är en helt annan träningskultur och miljö här, då vi bland annat tränar i 35 graders värme. Inget mot allsvenskan, men det är lite högre tempo här, både vad gäller träning och match. Det är fler individuellt skickliga spelare, bättre avslut, snabbare tempo och hårdare träningar, säger målvakten till Fotbollskanalen.

Sidklev ville ta chansen att flytta utomlands, då det inte var helt säkert att han skulle vakta BP:s mål under hösten före Fabian Mrozek, 20, som i juli anslöt på lån från Liverpool.

- Jag är, som målvakt, väldigt ung och har ändå rättså många seniormatcher under bältet, vilket var en anledning till att Aris ville ha mig, då det är ganska ovanligt med unga målvakter som har så mycket seniorerfarenhet som jag har. Jag hade kunnat stanna i BP, men så som situationen var där var det inte glasklart att jag skulle få spela. Jag kände då att det var för stor risk att den här typen av chans skulle försvinna om jag skulle stanna kvar och sitta på bänken. Jag kände därmed att det var rätt läge att gå vidare, säger han.

19-åringen lockades av att komma till en mellanstor, europeisk klubb, där han har chans att få speltid och sedermera kan studsa vidare till en ännu större klubb.

- De lade upp en väldigt bra plan, och jag gillade hur de såg på mig, varför de ville ha mig och vad de har för framtidsmål. Det är också en storklubb i Grekland, samtidigt som det är ett naturligt steg för mig utifrån var jag är i min karriär. Det är, särskilt som målvakt, lite lättare att ta sig härifrån till en topp-5-liga gentemot direkt från allsvenskan. Om jag gör det bra här kan jag nå ännu högre, och det lockade mest.

När debuten kommer vet han däremot inte i dagsläget. Först gäller det att ha tålamod.

- Planen är att jag ska komma in i matchtempo här och lära mig kring hur man tränar här, vad tränarna vill ha av mig som målvakt och komma in i spelsystemet. Sedan är tanken att jag ska få några matcher under säsongen, samtidigt som allt är beroende av hur jag presterar. Förhoppningsvis kan jag ta förstaplatsen i Aris inom en viss framtid. Mitt mål är såklart att vara förstekeeper här, men det är beroende av hur jag presterar på träning och match.

Har du fått ett löfte om att du ska få chansen redan i år?

- Jag skulle inte kalla det för ett löfte. Jag ska prestera och om jag presterar bra får jag spela. Det är både min och klubbens målsättning, att jag ska spela, och när det sker får vi se.

Sidklev har därmed nu fokus på att prestera i Aris, men hoppas även på spel i U21-landslaget framöver. Nästa samling väntar i början av september.

- Mitt mål är att få spela här så mycket som möjligt, och sedan förhoppningsvis ta mig in i A-landslaget någon dag. När det sker får vi väl se, då mitt fokus just nu är på att göra det så bra som möjligt på träningar här. Snart kommer det även två U21-EM-kvalmatcher, dit jag förhoppningsvis blir kallad. Jag gjorde debut där i somras, och kan förhoppningsvis även få fler matcher där framöver. Jag vill därmed göra det bra här, spela och förhoppningsvis få lite landslagsmatcher.