TV: Tankovic om livet i Aten, Zlatan i Blågult och stora målet: "EM hade varit en dröm"

Muamer Tankovic, 25, lämnade tidigare i år Hammarby för spel i grekiska storklubben AEK Aten. Så här långt är han noterad för två mål och två assist på nio framträdanden och hittills trivs han utmärkt i sin nya klubb.

Nu berättar den offensive mittfältaren mer, i Fotbollssöndag Europa från C More, om första tiden med AEK Aten i Grekland.

- Jag tycker att det känns bra. Tränaren visste mina kvaliteter innan jag kom till klubben, så han visste direkt hur han skulle använda mig som en falsk anfallare, lite nummer 10, ute på kanten till vänster och höger, så han har använt mig rätt. Sedan har jag kommit in i laget bra. Vi har även ett enkelt spelsätt, så det har inte varit några konstigheter, säger han i Fotbollssöndag Europa från C More.

Tankovic berättar att han redan kommit in i laget och lärt känna nya vänner.

- Jag är en väldigt social person, så jag kom väldigt snabbt in i gruppen. Spelarna, som jag spelar med, är också fantastiskt bra människor och väldigt roliga att hänga med utanför fotbollsplanen också, säger han och fortsätter:

- Jag hänger med "jugge-gänget". Det är runt sju juggar i laget, men även sju portugiser, så det är lite grupperingar, men det är inga dåliga grupperingar som skadar laget.

Hur viktigt var det att få göra första målet tidigt?

- Det är såklart bland det viktigaste när man kommer till en ny klubb. Man kan prata utanför fotbollsplanen och vara rolig, men det är på fotbollsplanen som man ska visa framfötterna. Det är där man får respekt. Det gäller att visa framfötterna direkt och visa varför man är där. Man är inte där för att vara en joker och skoja runt. Man ska vara där på ett allvarligt sätt och ta för sig.

Vad har du för drömmar nu?

- Jag lever dag för dag, träning för träning och match för match, och sedan får vi se hur det går. Men jag vill såklart att vi hamnar i toppen, samtidigt som jag vill göra göra så många mål och assist som möjligt och spela så många matcher som möjligt. Jag vill komma med i landslaget och representera landslaget också. Det är sådana bitar som man ser fram emot.

Drömmer du om ett EM?

- Definitivt. Ett EM hade varit en dröm. Det hade varit fantastiskt och mäktigt och som fotbollsspelare lever man för att spela mästerskap. Det är "wow" att representera sitt land. Det är fint.

Vad skulle Zlatan tillföra i landslaget?

- Han har ju ändrats väldigt mycket gentemot förut. Nu skulle jag nog säga att han är mycket, mycket mer involverad i laget, och sedan har han sina individuella kvaliteter som ingen kan ta ifrån honom. Det är en toppspelare på allra högsta nivå, men han har verkligen utvecklat den här lagbiten utifrån vad jag sett.

