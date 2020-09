Marklunds spaningar: "Många frågetecken när landslaget återsamlas"

Under alla omständigheter - det här ska Sverige vinna

I normala fall skulle Sverige gå in som väldigt stora favoriter mot Ungern. Nu har gästerna dessutom drabbats hårt av coronaviruset och man saknar ett stort antal spelare. Med de premisserna är Sverige inte bara stora favoriter - det är svårt att se hur man inte ska ta tre poäng i den här matchen. Om Sverige bara kommer upp i normal standar så ska man räkna in en ny seger i kvalet.

Spänd på att se Sverige

Äntligen är det dags för landslaget att spela igen. Senaste gången var i mars under Algarve cup. Hur ser formen ut? Hur samspelta är laget? Tar nya spelare chansen? Det finns många spännande punkter att titta närmare på i kväll. Peter Gerhardsson lär framför allt ha tränat på grunderna i spelet nu när laget samlats för första gången på ett halvår, samtidigt som de nya spelarna ska slussas in i Sveriges sätt att spela. Sen blir det så klart lite taktiska justeringar, som Gerhardsson har fått beröm för av spelarna, beroende på motstånd.

Målvaktskampen känns vidöppen

Hedvig Lindahl har tvingats lämna återbud till EM-kvalet på grund av en knäoperation och nu finns chansen för både Jennifer Falk och Zecira Musovic att få visa upp sig. Ingen av spelarna har tidigare gjort en tävlingslandskamp. Även Emma Holmgren, som gjort det bra i Uppsala, är med i truppen, men hon lär inte vara med i diskussionen. Känslan är att Musovic varit klar tvåa i Blågult tidigare, men att Jennifer Falk, som jag tycker varit snäppet vassare i allsvenskan i år, knappat in. Inför mötet med Ungern känns det väldigt öppet kring vem som kommer att få stå.

Hur formeras offensiven?

Fridolina Rolfö är dessvärre inte med på grund av den hjärnskakning hon fick i klubblaget, Stina Blackstenius har varit skadad - och även Mimmi Larsson har haft känningar. Så frågan är hur Peter Gerhardsson formerar sin elva? En gissning kan vara att Anna Anvegård får platsen centralt och att hon flankeras av Lina Hurtig och Sofia Jakobsson. Men alternativen är många och det beror också på hur Gerhardsson vill använda Kosovare Asllani. Det kanske till och med finns plats för Loreta Kullashi?

Chans för Jessica Samuelsson

Hanna Glas har även hon dessvärre fått lämna återbud på grund av skada och högerbacksplatsen ser ut att vara vigd åt Jessica Samuelsson. Rosengård-spelaren har nu verkligen chansen att visa att hon vill vara en startspelare även fortsättningsvis i landslaget och faktum är att hon var en av landslagets absolut bästa spelare innan de stora skadeproblemen. Hon är en mer aggressiv och ”rakare” spelare än Glas som dock är följsam och har ett bra passningsspel. Båda spelarna har egenskaper som talar för dem - men läget nu gör helt klart att det finns en möjlighet för Samuelsson.