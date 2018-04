TV: Beatles-Roma ska spela skjortan av Liverpool

Liverpool är, förutom sina två stora fotbollslag, världsberömt för att vara bandet The Beatles hemstad. I italiensk media plockas en hänvisning till popgruppen upp i Corriere dello Sport inför kvällens Champions League-semifinal mellan Liverpool och Roma.

- De har gjort om en populär Beatels-låt, "All you need is love", till "All you need is gol". Sedan har man klippt in spelarnas ansikten på Beatles-kropparna. Nainggolan är John Lennon, Dzeko är Paul McCartney, De Rossi är Ringo Starr och tränaren Di Francesco är George Harrison, berättar Frederic Pavlidis i dagens Headlines.

Tror du att vi får fler låtrubriker i morgon?

- De borde ju ha det, kan man ju tycka. En av de man fastnad för är ju "We can work it out", det skulle kunna passa om man inte åker på storstryk. Blir det riktigt illa kanske det kan bli "Can't buy me love", eller något.

- "Help" kan också fungera alldeles utmärkt om det går illa, tillägger Pavlidis skämtsamt.

