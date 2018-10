TV: Oron för Lindelöf - först Hazard, sedan Cristiano

Manchester United möter först Chelsea i ligan och sen Juventus i Champions League. För Victor Nilsson Lindelöf kan det betyda att han ställs mot Eden Hazard och Cristiano Ronaldo i matcherna efter varandra.

En Manchester United-supporter skiver på Twitter att Lindelöf ”must be going through some toilet rolls at his house” och menar att Lindelöf måste vara orolig inför matcherna mot Ronaldo och Hazard.

- Den här är inte så snäll, säger Frederic Pavlidis i Headlines TV och fortsätter:

- Det de anspelar på här är att han måste vara väldigt orolig och möjligen dålig i magen med tanke på att han ställs emot de här två spelarna.

Också i Headlines TV:

- ”Hazard knappast Reals prioritet”

- Syrliga svaret: ”Zlatandag utlyst”

- Bara värdsmästartränare i Serie A och Ligue 1