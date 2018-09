TV: Sågningen: Lindelöf vinnare i "The Worst"

Real Madrids kroatiske stjärna Luka Modric blev i måndags, ihop med Marta på damsidan, utsedd till världens bästa spelare och tilldelad Fifas pris "The Best". Efteråt publicerade den spanska tidningen As sin lista kallad "The Worst" över de sämsta spelarna på varje position under det gångna året och utsåg Manchester United-backen Victor Nilsson Lindelöf till årets sämsta back, samtidigt som han tog plats i "The Worst"-elvan.

- Det är andra året de gör den här varianten och det finns en anledning till att han är med även i bilden, att han är sämsta försvararen för den här perioden som är förra säsongen. Det är väl ganska hårt, säger Frederic Pavlidis i Headlines.

"The Worst"-elvan: Karius - Nilsson Lindelöf, Bonucci, Höwedes - Ganso, Bakayoko, Sneijder, Özil - Sanchez - Vietto, Iheanacho.

Övriga ämnen:

