AIK-aktuell mittback nedflyttad till Bredas U23-lag - uppges nära flytt

AIK:s sportchef Björn Wesström berättade, efter försäljningen av Robin Jansson till Orlando, att AIK vill ersätta Jansson med en ny spelare utifrån. Expressen har tidigare rapporterat att AIK visat intresse för estniske försvararen Karol Mets, just nu i holländska jumbon NAC Breda, men att det även finns andra spår i jakten.

Mets rapporteras ha lämnat in en begäran om att få flytta från klubben och i fredags rapporterade den holländska sajten nacbreda1912 om att han blivit hemskickad från ett träningspass på grund av dålig inställning. Det ledde till kritik från lagkamrater.

- Utan att säga för mycket så stöttar vi självklart tränaren i det här. Att lämna in en transferbegäran en dag innan en match - jag har aldrig varit med om något liknande under mina tolv år som professionell spelare, sa Gianluca Nijholt till tidningen BE DeStem.

Nu rapporterar BN DeStem att Mets är nedflyttad till lagets U23-lag för träning, då han har gjort sig omöjlig i klubben. Enligt tidningen verkar det som att det kan bli en flytt inom en snar framtid och att NAC Breda hoppas kunna investera i ungdomar med de pengar som kommer in vid en försäljning.

BE DeStem har tidigare rapporterat att NAC inte kommer att släppa Mets gratis, då klubben vill ha tillbaka åtminstone de 100 000 euro (motsvarande drygt en miljon svenska kronor) vilket enligt tidningen var den summan som klubben betalade till den norska klubben Viking då Mets värvades.

Karol Mets lämnade sommaren 2017 Viking för spel i NAC Breda och är den här säsongen noterad för 15 matcher i Eredivisie. Mittbackens avtal sträcker sig till sommaren 2020.