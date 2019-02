Bahouis första ord efter flytten: "Vi ska stanna i ligan"

Tidigare AIK-yttern Nabil Bahoui bröt i början av februari med Grasshopper Zürich och skrev i går på ett avtal över den här säsongen, men med en option på förlängning med ytterligare ett år med holländska bottenlaget De Graafschap.

Nu berättar svensken mer om sina tankar kring flytten till Holland.

- Jag var hemma och förberedde mig för något lag. Jag väntade på några erbjudanden och sedan kom vi i kontakt med klubben (De Graafschap) och nu är jag här, säger Bahoui i en intervju med klubben på Twitter.

Bahoui berättar att han kände till laget innan flytten.

- Självklart! Jag känner till nästan alla lag i Europa, säger han.

Nu hoppas Bahoui på att göra poäng och hjälpa laget kvar i Eredivisie.

- Jag vill självklart komma in med det jag är bra på för att hjälpa laget och för att vi ska stanna i ligan, säger han.

- Jag tycker om att göra något annorlunda och hjälpa laget genom att kanske göra mål och assist. Jag är en kreativ spelare, fortsätter han.

De Graafschap är i dagsläget nästjumbo i den holländska högstaligan. Härnäst ställs laget på lördag mot Zwolle i Eredivisie.

