Beskedet: Robben avslutar karriären

Tidigare nederländske landslagsstjärnan Arjen Robben avslutade i vår en lång och framgångsrik sejour i Bayern München. 35-åringen blev målskytt i sin sista ligamatch med klubben mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga och fick sedan även vara med och lyfta den tyska cuppokalen efter seger mot RB Leipzig i finalen.

Nederländaren öppnade efter säsongens slut för att fortsätta karriären i en annan klubb, men nu står det i stället klart att det inte blir så. Karriären är i stället över.

Det nederländska fotbollsförbundet tackar, via sitt Twitter-konto, Robben för en fantastisk karriär och bekräftar därmed spelarens avslut.

Robben tillhörde mellan 2009 och 2019 Bayern München, men spelade även för Real Madrid, Chelsea, PSV Eindhoven och Groningen.

Enligt Gracenote är Robben den nederländska spelare som vunnit flest ligatitlar genom historien i Europa - hela tolv stycken. Robben vann åtta ligatitlar med Bayern München, två med Chelsea, en med Real Madrid och en med PSV Eindhoven.

