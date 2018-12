Efter sex mållösa matcher - Peterson målskytt igen

Kristoffer Peterson inledde den holländska ligan på ett fenomenalt sätt och stod för åtta mål på åtta första ligamatcherna för Heracles. Svenskens framfart ledde till en landslagsplats i oktober, och ett inhopp mot Slovakien.

Men sedan dess har Petersons målform avtagit. De senaste sex matcherna har 23-åringen gått av planen mållös. Under söndagen var Peterson dock tillbaka i målprotokollet, i segern mot Venlo. Yttern blev neddragen i straffområdet tio minuter in i den andra halvleken, och tog själv hand om den efterföljande straffsparken. Svensken var säker och rullade in 3-0 för sitt Heracles.

Peterson var även iblandad i 4-1-målet en kvart senare. 23-åringen vände snyggt upp vid mittlinjen och drev snabbt framåt i planen. Svensken tacklades en bit utanför straffområdet och bollen gick ut till Lerin Duarte, som läckert böjde in bollen i bortre.

Heracles vann matchen med 4-1. Peterson byttes ut fem minuter från slutet.