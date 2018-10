Gustafson stor matchvinnare - satte båda målen i Utrechts seger

Simon Gustafson gjorde sina två första mål för säsongen då Utrecht under fredagskvällen hemmabesegrade NAC Breda med 2-1. Den första fullträffen kom från straffpunkten under den första halvlekens absoluta slutskede. Gustafson klev fram och placerade säkert in 1-0 med vänsterfoten.

Tidigt i den andra var det dags på nytt för Gustafson. Den här gången var det ett skott utifrån som borrade sig in i nät vid målvaktens högra stolpe. Ett vackert avslut som betydde 2-0 i matchen. Slutresultatet skrevs alltså sedan till 2-1.

Gustafsons landsman, Emil Bergström, satt på bänken hela matchen.