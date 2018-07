Klart: United överens med Ajax - back flyttar till Holland

Manchester Uniteds holländske försvarare Daley Blind, 28, gjorde under den gångna säsongen sin sista säsong med United i Premier League. Klubben meddelade i dag att det nu finns en överenskommelse med Ajax om en övergång och återkomst för Blind till den holländska klubben med spel i Eredivisie.

"Manchester United har kommit överens med Ajax om en övergång för Daley Blind. Ytterligare tillkännagivande kommer att göras i sinom tid", skriver United på Twitter.

Enligt The Sun, så landar övergångssumman på drygt 212 miljoner kronor.

Blind anslöt under sommaren 2014 från just Ajax och stod under den gångna säsongen för sju framträdanden i Premier League och sex i Champions League.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I