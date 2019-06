Lämnade NAC efter ett halvår - klar för spel i Groningen: "De var väldigt övertygande"

Ramon Pascal Lundqvist, 22, lyckades aldrig riktigt slå sig in i PSV, vilket var laget han fick sentida fotbollsutbildning i. Efter att i synnerhet ha fått speltid i klubbens andralag under den första delen av den här säsongen så lämnade den offensive mittfältare den nederländska storklubben i vintras. Valet föll på NAC Breda, som då låg sist och som också slutade på jumboplatsen. Men det blir ingen fortsättning för Ramon Pascal Lundqvist i NAC Breda. Under fredagen meddelade Groningen att man värvat 22-åringen och kontraktet sträcker sig till 2021.

- Det känns bra, jag ser verkligen fram emot säsongen.

- Det är ett steg uppåt i och de ville verkligen ha mig. Redan i vintras ville de ha mig, men då hade jag bestämt mig för NAC. Därefter hade vi ingen kontakt, men nu tog de kontakt ganska omgående efter att säsongen var slut

Vad innebär klubbytet för dig?

- För mig är det ett steg uppåt och det är en större klubb som dessutom spelar bra fotboll. De satsar mycket på unga spelare. De var väldigt övertygande och det ger mycket självförtroende.

Vad ser klubben dig i för roll?

- Tanken är nog att jag ska vara en av de viktigaste spelarna offensivt. De har tagit in mig som ”tia” och det är där jag vill spela. De har precis sålt en spelare på den positionen. Det de har sagt till mig är väldigt förtroendeingivande. Hur det går när säsongen börjar får vi se, men jag går in i den med stort förtroende.

Dessutom får Ramon Pascal Lundqvist spela med en annan svensk. Sedan tidigare står det klart att Gabriel Gudmundsson från Halmstads BK kommer att ansluta till Groningen i sommar.

- Jag har bara hört talas om honom någon gång. Jag såg att han skrev på någon vecka innan. Men det är kul att ha en landsman i laget! det har jag aldrig haft tidigare. Jag har spelat med danskar och islänningar, men aldrig svenskar.