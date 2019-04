Ny succé för Isak: Två mål och två assist

Anfallstalangen Alexander Isak har verkligen fått det att lossna sedan utlåningen till holländska Willem II, från tyska Borussia Dortmund. I den senaste matchen mot Fortuna Sittard sköt svensken tre mål på straff – och på tisdagen nätade han på nytt. Det första målet kom till efter att svensken stått för ett välplacerat avslut vid den bortre stolpen. Svensken serverades bollen i ett fint läge mot Heracles, precis innan halvtidspaus, efter att gästerna vunnit den högt upp i planen – och den nyblivne landslagsmannen levererade ett distinkt avslut med vänsterfoten.

Det var Isaks nionde ligamål för Willem II - och femte raka matchen som han hittade nätet i. Enligt Fifa blev han med det målet också historisk som den förste i Willem II:s historia att göra nio mål på sina tio första matcher i ligan.

Och det skulle komma mer.

I den andra halvleken fortsatte nämligen sedan Isak att producera framåt. I den 56:e matchminuten avancerade 19-åringen fram och avlossade, den här gången med högerfoten, ett avslut utmed backen. Bollen letade sig in i nät via stolpen vilket alltså innebar Isaks andra mål för kvällen och tionde totalt i ligan, på lika många matcher, sedan ankomsten (dessutom har Isak gjort ett mål i cupspelet).

"Vilket fenomen", skrev Willem II på sitt Twitterkonto efter det andra målet.

När gästerna sedan utökade till 3-0, genom Vangelis Pavlidis, var det Isak som stod för framspelningen. Isak styrde snyggt fram bollen till en framrusande Pavlidis som fri med målvakten hittade nätet.

Matchen slutade till sist 4-3 till gästande Willem II. Alexander Isak agerade återigen framspelare, då han hittade fram till Marious Vrousai som hittade nätet, när Willem gjorde sitt 4-2-mål.

Heracles Kristoffer Peterson spelade inte då han var avstängd.

