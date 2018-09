Petersons sjunde mål på sex matcher - tangerade 54 år gammal milstolpe i ny seger

Heracles svenske anfallare Kristoffer Peterson, 23, slog till med ett mål i ligapremiären mot Ajax och fortsatte därefter i samma takt i de fyra efterföljande matcherna med ytterligare fem mål inför kvällens hemmamöte med De Graafschap i Eredivisie. Då visade svensken att det går att vara än mer glödhet än vad han är just nu i Holland.

Peterson ökade i den 58:e minuten på till 2-0 för Heracles, som redan i den 27:e minuten tog ledningen i matchen efter ett självmål av bortalaget. Det banade därmed väg för en ny seger, lagets tredje raka och när sedan Brandley Kuwas ordnade 3-0, så var allt klart.

Svensken tangerade, i och med målet, även en gammal milstolpe i Heracles. Han är numera den andra spelaren i klubbens historia att vara noterad för sju mål efter de sex första omgångarna i Eredivisie. Senast en Hearcles-spelare var noterad för det var under 1964, då Hennie van Nee hade en fin inledning av säsongen.

Peterson klev därmed också upp i ensam skytteligaledning i Holland.

Heracles vann till slut med 4-0 och är numera trea i den holländska ligan. Däremot har laget en match mer spelad än övriga topplag i ligan.

